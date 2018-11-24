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(Görüntülü) Cezaevinden firar etti, durdurmaya çalıştığı aracın çarpmasıyla öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Açık Cezaevi'nde tel örgülerden atlayarak kaçan Mürsel Özer (46), durdurmak istediği minibüsün çarpması sonucu öldü

24 Kasım 2018 19:00

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Açık Cezaevi\'nde tel örgülerden atlayarak kaçan Mürsel Özer (46), durdurmak istediği minibüsün çarpması sonucu öldü. Tekirdağ- Muratlı karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevleri Kampüsü içindeki Açık Cezaevi\'nde hafif suçlardan hükümlü bulunan Mürsel Özer, iddiaya göre, tel örgülerden atlayarak kaçtı. Özer, otostop yaparak bölgeden uzaklaşmak için araçları durdurmaya çalıştı. Özer, bu sırada durdurmak için hamle yaptığı Kemal U. yönetimindeki minibüsün altında kaldı. Cezaevinde görevli jandarma ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Özer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mürsel Özer\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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