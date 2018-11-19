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(Görüntülü) Cezaevi firarisi ateş açtı; eniştesiyle birlikte 3 kişi yaralandı

Erkan BAY/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da cezaevi firarisi H

19 Kasım 2018 01:23

Erkan BAY/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da cezaevi firarisi H.T.\'nin, tabancayla ateş açtığı Ali B. ile olay sırasında yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis, H.T.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Öğrenilemeyen suçtan hüküm giydiği cezaevinden daha önce firar ettiği belirtilen H.T., Boğaz sokakta karşılaştığı eniştesi Ali B.\'ye tabancayla rastgele ateş açtı. H.T.\'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, eniştesi Ali B. ile bu sırada yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç.\'ye isabet etti. H.T. kullandığı tabancayı da yanına alarak kayıplara karışırken, kurşunlara hedef olan 3 yaralı ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp, kayıplara karışan H.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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