(Görüntülü) Ceylin Atik cinayetinde sürpriz tanık iddiası

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik\'in 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu sanıklar Serkan Türkmen ile eşi Şükriye Türkmen\'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Şükriye Türkmen cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini yineledi. Duruşma çıkışında açıklama yapan Ceylin Atik\'in dedesinin avukatı Mehmet Kaymak, Türkmen çiftinin Ceylin\'in sandık içindeki cesedini taşımaya çalıştıklarını gören bir tanık olduğunu, duruşmaya çıkıp ifade vermesi için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.



Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, çocuğun arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen\'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın bugün görülen 11\'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik\'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu.



Duruşmaya, 16 Ağustos tarihli ara karardaki, tanık polis memuru Mehmet Tezgel\'in tekrar dinlenmesi için mahkemeye çağrılması, tutuklu sanıkların telefonlarının geçmişe dönük 1 yıl boyunca incelenip, konuşma dökümlerinin mahkemeye gönderilmesi için Ödemiş 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne yazılan müzekkereye yanıt gelmemesi nedeniyle tekrar yazı yazılmasına karar verilerek başlandı.



Mahkeme hakimi, öldürülen çocuğun dedesi Mustafa Atik\'in avukatı Mehmek Kaymak\'ın talebi üzerine tutuklu sanık Serkan Türkmen\'e, öldürülen Ceylin Atik\'in cesedinin bulunduğu sandığı evden dışarıya çıkarmaya yönelik bir davranışta bulunup bulunmadıklarını sordu. Bunun üzerine Türkmen, \'Hayır\' diye yanıt verdi.



Söz alan sanık Serkan Türkmen\'in avukatı Aydan Davran ise öldürülen Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik\'in telefon numarasının tutuklu sanık Şükriye Türkmen\'in telefonunda \'Ceylin\' olarak kayıtlı olduğunu, bunu daha önceki beyanlarında da söylediğini hatırlattı. Şükriye Türkmen de cinayeti eşi Serkan Türkmen ile birlikte işlediklerini bir kez daha yineledi.



Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



SÜRPRİZ TANIK İDDİASI



Duruşyma çıkışında bir açıklama yapan öldürülen Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik\'in avukatı Mehmet Kaymak, \"Sanık Şükriye Türkmen verdiği ifadede cinayeti eşi ile birlikte işledikleri beyanını tekrar etti. Bir dahaki duruşmada mütalaa verileceği kanaatindeyiz. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda, Ceylin\'in içerisinde olduğu sandığın taşındığını gördüğünü belirten bir tanığın önümüzdeki celsede mahkemede dinlenmesini sağlayıp, olayın daha iyi aydınlanmasına yardımcı olmak için çalışacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişi ifade vermeye çekiniyor. Neden çekindiği konusunda bilgimiz yok. Bu konuda dede Mustafa Atik\'in çabaları çok fazla. Kendisini bu hususta tebrik ederim. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum\" dedi.



