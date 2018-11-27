(Görüntülü) Ceylanpınar'da, kültür evi tahrip edildi

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ne yapılan Kültür Evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde bulunan ve mahalle ile aynı ismi taşıyan Kültür Evi\'nin önündeki banklar tahrip edilirken, yakılan ateşle de duvarlara zarar verildi. Durumun bildirilmesinin ardından belediyenin şikayeti üzerine polisler, Kültür Evi\'ni tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun da zarar gören Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi\'nde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştirenleri kınayan ancak bu tip girişimlerin kendilerini hizmetten alıkoymayacağını ifade eden Altun, şöyle dedi Kültür evi bahçesinde bulunan 5 masanın bir kısmı yakılarak bir kısmı da yıkılarak zarar görmüştür. Burası halkımızın ortak kullanım alanıdır. İnsanlarımız burada sevinçlerini ve hüzünlerini yaşıyorlar. Böyle güzel bir tesise zarar vermenin hiçbir izahatı olamaz. Biz belediye olarak bu tür eylemlerle sürekli karşılaşıyoruz. Biz şunu söylüyoruz, onlar yıkmaya ve yakmaya devam ettikçe, biz en güzelini, en yenisini, en modernini yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu hizmet aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Temennimiz bu eylemleri yapan kişi ve kişilerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.