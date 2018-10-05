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(Görüntülü) Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı: 1 yaralı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CEVİZLİBAĞ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı

05 Ekim 2018 02:49

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CEVİZLİBAĞ\'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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