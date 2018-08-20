(Görüntülü) Çeşme'ye seneye Japonlar bekleniyor

Güneş ATAGÖZ ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR\'in turizm cenneti ilçesi Çeşme\'deki turistlik tesislerde, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yüzde 100\'lük doluluğa ulaşıldı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge, bu yıl yerli turistten sonra en çok Çinliler\'in geldiği Çeşme\'ye seneye Japon turistlerin geleceğini söyledi. Çeşme\'deki otel, butik otel ve pansiyonlara günler öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, tatilin başlamasıyla birlikte ilçeye akın etti. Tatilcilerin bir bölümü otellerindeki havuzları tercih etti. Büyük çoğunluğu ise üç tarafı denizle çevrili Çeşme\'nin, incecik kumuyla ünlü plajlarını doldurarak, kendini serin sulara bıraktı. Alaçatı\'daki sörf merkezi ise sörf meraklılarının akınına uğradı. Çarşı esnafı, ilçedeki kafe, bar ve restoranlar hizmet yarışına girdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2018 yaz sezonunun güzel geçtiğini belirterek, Bu güzelliğimizi, sokaklarımızı, denizimizi, Çeşme\'nin lezzetlerini, antik çağdan kalan yaşam stilini dünyaya New York Times ile duyurduk. Çeşme\'de tecrübesi yüksek turizmciler hizmet veriyor, işletmecilik yapıyor. Dolayısıyla Çeşme, dünyada en iyi olmak için ciddi değerler koymuştur. Bu hedefi de yakalayacaktır dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge ise Çeşme\'de doluluğun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, bayramda yerlerinin kalmadığını söyledi. Gelecek sene daha fazla Japon turist beklediklerini belirten Belge, Bu sene Çinliler ikinci sıraya yerleşti. AirArabia, Dubai\'den İzmir\'e doğrudan uçuşlara başladı. Bundan sonra Çeşme\'nin sadece iç pazarda değil, dış pazarda da talep göreceğine ve çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum dedi.