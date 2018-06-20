(Görüntülü) Celal Adan: 26'sından sonra MHP ve AK Parti kadroları Türkiye'yi yönetecektir

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP olarak \'Cumhur İttifakı\'nın sonuna kadar arkasında olduklarını belirterek, \"Dün, bu ittifakı Türkiye için kurduk ama 26 Haziran\'dan sonra da Türkiye\'yi yönetmek için varız. Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarından daha fazla Türkiye\'yi yönetmede hak sahibi olan bir kadro yoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühünden geçecek. 26\'sından sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları Türkiye\'yi yönetecektir\" dedi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, Fatih\'te seçim çalışması yaparak, esnaf ziyaretinde bulundu. Adan, partisinin İstanbul 2. Bölge adayları ve ilçe teşkilatı mensuplarının katılımıyla gerçekleşen çalışmaların ardından, Şenol Güneş Parkı\'nda bir basın açıklaması yaptı.



İstanbul genelinde seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Celal Adan, gittikleri yerlerde karşılaştıkları ilgiden son derece memnuniyet duyduklarını söyledi.



Adan, \"Milliyetçi Hareket Partisi\'nin olduğu yerde her zaman milletin menfaatleri söz konusudur. Demokrasi ve milletin olduğu yerde Milliyetçi Hareket Partisi her zaman büyük fedakarlık yapmıştır, yapıcı muhalefetin adı olmuştur. Türkiye\'yi bekleyen tehlikelerde ise son derece sert ve duyarlı olmuştur\" dedi.





\"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'I KUTLUYORUM\"



15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara dikkat çeken Adan, \"15 Temmuz\'dan sonra Türkiye yeni bir sürece girmiş, tanklarla ve toplarla Genelkurmay basılmış, Türk devletinin kuruluş iradesini şekillendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi basılmış, Milli İstihbarat Teşkilatı basılmış, Genelkurmay Başkanı esir edilmiş, ordunun üst komutanları tutuklanmış, Türkiye adeta devletin çökertildiği bir iç savaşa giderken, Milliyetçi Hareket Partisi meşru idareden tavrını koymuş, derlenme ve toparlanma noktasında bir iradeye öncülük yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin öngörülerini tarih önünde haklı kazanmasını kucaklayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı kutluyorum\" diye konuştu.





\'CUMHUR İTTİFAKI\'NIN ORTAYA ÇIKIŞI



Celal Adan, Cumhur İttifakı\'nın bu süreçten doğduğunu kaydederek, \"15 Temmuz\'dan sonra Türkiye artık \'milli olmadan yönetilemez\' gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Cumhur İttifakı 15 Temmuz kahpeliğinden doğmuştur, hendeklerin kantonlara dönüşmesi ve Kürdistan devletinin kurulmasına karşı kurulmuştur. Cumhur İttifakı Afrin\'de çözüm almak için kurulmuştur. Eğer Türkiye Afrin\'de başarılı olmasaydı bugün seçimleri yapamaz olabilirdik. Demokrasi sıkıntıdaysa çare MHP\'dir. Türkiye\'nin birliği sıkıntıdaysa canını ortaya koymaya hazır parti Milliyetçi Hareket Partisi\'dir\" ifadelerini kullandı.





\"RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'A GÖNÜL RAHATLIĞI İÇERİSİNDE OY VERECEĞİZ\"



MHP\'nin sonuna kadar Cumhur İttifakı\'nın arkasında olduğunu vurgulayan Adan, şunları söyledi:



\"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Recep Tayyip Erdoğan\'a gönül rahatlığı içerisinde oy vereceğiz. Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin kurtuluşu ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin kurtuluşu için ortaya konulmamıştır. Cumhur İttifakı bir Türkiye gerçeğidir ve Türkiye\'yi koruyan bir ittifaktır. Olağanüstü Hal\'in kalkmasını isteyen, milletimizin birliğine, kardeşliğine kurşun sıkan PKK terör örgütünün siyasi uzantısı Demirtaş\'a tahliye çığlıkları atan muhalefetle bizim beraber olmamız mümkün değildir. Milletimiz süreci çok yakından takip etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin sonuna kadar arkasında olduğu Cumhur İttifakı kazanacak. Dün bu ittifakı Türkiye için kurduk ama 26 Haziran\'dan sonra da Türkiye\'yi yönetmek için varız. Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarından daha fazla Türkiye\'yi yönetmede hak sahibi olan bir kadro yoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühünden geçecek. 26\'sından sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları Türkiye\'yi yönetecektir.\"





MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ



Teröre karşı yürütülen mücadelenin güçlü olmasının ana sebeplerinden birinin Cumhur İttifakı olduğuna dikkat çeken Celal Adan, Türkiye\'nin her saldırıyı birlik ve beraberlik içinde atlatacağını dile getirdi. Adan, \"Büyük Birlik Partisi\'nin içinde olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin oluşturduğu birlik çok güçlü bir şekilde devam etmektedir. Muhalefete bakıldığı zaman ne söylediği belli olmayan, Olağanüstü Hal\'in kalmasıyla FETÖ\'cülere ve PKK\'ya şirin görünen bir düşmanlıkla kampanyayı yürütmektedirler. Önümüzdeki seçimlerin devletimizin birliğine, milletimizin yüceliğine vesile olmasını cenabı Allah\'tan diliyorum\" şeklinde konuştu.



Basın açıklamasının ardından Celal Adan, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarına devam etti. Adan ve partililer, başta esnaf olmak üzere vatandaşlardan partileri için oy istedi.