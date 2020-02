(Görüntülü) Cedi Osman James ile oynamak herkesin hayalidir

Ankara\'da zorlu iki maç oynayacağız

Çin\'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

NBA\'de şampiyonluk yüzüğüne 4 maç uzaktaydım

Takımların hiçbiri gerçek kadrosuyla maçlara çıkamadı

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers\'ta forma giyen A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman, millilerin FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri\'nde oynayacağı Ukrayna ve İsveç mücadeleleri öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü de İsveç ile yapılacak maçlar için kısa bir süre sonra çalışmalara başlayacağını belirten Cedi Osman, En büyük amacımız Ukrayna ve İsveç ile oynayacağımız karşılaşmaları kazanmak olacak. Zorlu iki maç oynayacağız. Ama biz her zaman kendi taraftarımız önünde iyi basketbol oynuyoruz. Ankara\'daki iki maçı başarı ile geride bırakmayı hedefliyoruz. Ukrayna\'nın iyi bir kadrosunun olduğunu ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Ukrayna ile geçen sene de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Zorlu karşılaşmalar olacak dedi.

ANKARA\'DA ZORLU İKİ MAÇ OYNAYACAĞIZ

Ankara Spor Salonu\'nda oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarında taraftar desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Osman, Ankara Spor Salonu\'na gelme şansı olanlar bizi yine en iyi şekilde destekleyecektir. İstanbul\'da oynadığımız maçlardaki gibi salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta biz, gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz. Bu iki zorlu karşılaşmada taraftarlarımızın bizimle Ankara Spor Salonu\'nda olmalarını diliyorum diye konuştu.

ÇİN\'DE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

2014 yılında Dünya Kupası\'nda forma giydiğini ve Çin\'de 2019 yılında düzenlenecek organizasyonda da yer almanın kendisi için değerli olduğunu söyleyen Cedi Osman, 2014 yılında kadrodaydım ama çok fazla dakika alamıyordum. Benim ilk A Takım tecrübemdi. Şimdi Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'nda yer almak ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak bundan önce bizim Ukrayna ve İsveç maçlarını düşünmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.

NBA\'DE ŞAMPİYONLUK YÜZÜĞÜNE 4 MAÇ UZAKTAYDIM

NBA\'de ilk yılında beklediğinden iyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Cedi Osman, LeBron James ile aynı takımda oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu kaydederek, NBA\'de ilk yılımda beklediğimden de iyi bir sezon geçirdim. Kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu ve iyi bir tecrübe elde ettim. İlk yılımda NBA\'de final oynadım. Şampiyonluk yüzüğüne dört maç uzaktaydım. Maalesef şampiyonluğa ulaşamadık ama benim için iyi bir sezon oldu. LeBron James ile aynı takımda oynamak herkesin hayalidir. Benim de hayallerimden biriydi ve ben o şansı yakaladım. Bir yıl boyunca bana çok yardımcı olarak tecrübelerini aktardı. Kendisiyle sürekli olarak konuşuyorduk. Çok da iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Benim açımdan her şey beklediğimden de iyiydi açıklamasında bulundu.

TAKIMLARIN HİÇBİRİ GERÇEK KADROSUYLA MAÇLARA ÇIKAMADI

NBA sezonu nedeniyle yıl içerisindeki milli karşılaşmalarda oynayamadığını belirten milli oyuncu, Bu durum hem bizler için hem de diğer ülkeler için zorluydu. Takımların hiçbiri gerçek kadrolarıyla maçlara çıkamadı. Bu nedenle sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Ama şu an sezonlar tamamlandı ve maçlarda tüm oyuncular oynayabilecek. Bu durumda maçların daha keyifli olacağına inanıyorum dedi.

Son olarak sezon boyunca kendisini takip eden ve destekleyen basketbolseverlere mesaj gönderen A Milli Takım oyuncusu Cedi Osman, sözlerini şu şekilde noktaladı Sezon boyunca hep olumlu mesajlar aldım. Oynasam da oynamasam da herkes bana destek oldu. Bu nedenle herkese çok teşekkür ederim. Bu mesajlar beni motive edip güç verdi. Bana destek veren herkese çok teşekkürler.