(Görüntülü) Çavuşoğlu: "1.5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek"

Öztürk: \"Avrupa\'nın en iyi golf destinasyonu\" Rose: \"Tiger Woods\'un dönüşü şaşırtıcı\" Fietwood: \"Justın ile daha profesyonel oldum\" Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open\'da dünya çapında 75 oyuncuya ilave 3 genç Türk golfçünün mücadele edeceğini belirterek, \"Bu turnuva, Avrupa turnuvasında önemli hale geldi. 1.5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek\" dedi. Turkish Airlines Open, 1- 4 Kasım tarihlerinde Antalya Belek\'teki Regnum Carya Golf Kulübü\'nde düzenlenecek. Avrupa\'nın en iyi 78 sporcusunun katılacağı turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçüler Tommy Fietwood ve Justin Rose katıldı. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, Turkish Airlines Open\'ın 6\'ncı defa Antalya Belek\'te gerçekleştirildiğini hatırlattı. Turnuvada muhteşem bir hafta sonu geçeceğine inandığını aktaran Ağaoğlu, \"Dünya çapında önemli oyuncular, olimpiyat şampiyonu ve geçen seneki turnuvanın lideri Justin Rose ile Tommy Fietwood burada. 2013\'ten beri turnuvayı burada düzenleniyoruz. Avrupa turnuvası takviminin önemli parçası olmaya devam edecek. Dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin bizimle turnuvayı takip etmesi son derece önemli\" dedi. ÖZTÜRK: \"AVRUPA\'NIN EN İYİ GOLF DESTİNASYONU\" Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, Belek bölgesinin Avrupa\'nın en iyi golf destinasyonu olduğunu vurguladı. Belek bölgesinde 16 golf sahasının yer aldığını belirten Öztürk, \"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir destinasyon yok. Belek bölgesi olarak çok şanslıyız. Buraya golf sporunun yanı sıra aralık, Ocak, Şubat aylarında 1000\'den fazla futbol takımı gelir. Biz bölge olarak, havamızın ve denizin, otellerimizin iyi olması nedeniyle golf, futbol takımları ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Sahamız Avrupa\'nın en iyilerinden. Biz bu sahalarda en iyi golfçüleri ağırlamaktan mutlu oluyoruz. 18 delikli aydınlatmalı golf sahamız var\" şeklinde konuştu. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: \"1.5 MİLYAR KİŞİ TURNUVAYI CANLI İZLEYECEK\" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Turkish Airlines Open\'ın Türkiye\'de golfü popüler hale getiren turnuva olduğuna değindi. Bu turnuvayla bir çok genç oyuncunun Türkiye\'de golf oynamaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Sadece genç nesli değil, iş çevrelerinden, bürokratları da, diplomatları da burada golf oynarken görüyorum. Bu ayın sonunda diplomatik, bürokrat ve iş adamlarını dahil edeceğimiz bir turnuva düzenliyoruz. Birçok ülkenin diplomatını iş insanlarını davet edeceğiz. Turkish Airlines Open\'a, dünya çapında 75 oyuncuya ilave 3 genç Türk golf oyuncusu Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Leon Açıkalın da katılacak. Bu turnuva Avrupa turnuvasında önemli hale geldi. 1.5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek. Bu tür bir turnuvayı organize etmek kolay değil. Türk hükümeti olarak bu turnuvayı desteklemeye devam ettik. Dışişleri Bakanı olarak turnuvaya desteğimizi belirtmek için burada bulunuyorum. Bu turnuva Türkiye\'de geleneksel hale geldi\" dedi. ROSE: \"TURNUVAYA KAZANARAK ANA HEDEFİME ULAŞACAĞIM\" Turnuvanın geçen yılki şampiyonu Justin Rose ise Antalya\'da golf sahalarının, havanın, otellerin, yemeklerin güzel olduğunu dile getirdi. Dünyada golfte sürekli birinci sırada yer almanın zorluğunu anlatan Rose, \"Oyunumu geliştirmeye odaklanıyorum. Turnuvayı kazanırsam 4 raundu birleştirerek devam ettirmek istiyorum. Turnuvayı kazanarak ana hedefime ulaşacağım. Dört kişi var, birinci sırayı yakalayabilecek. Beni geçecek performans göstermezlerse 2-3 defa kazanıp yarım yıl devam ettirebilirim birinciliğimi. 2-3 yıl birinci olmak uzun bir çalışma ve rekabeti gösterir. Tiger Woods etkisini görebilmek belli bir zaman alabilir\" ifadelerini kullandı. ROSE: \"TİGER WOODS\'UN DÖNÜŞÜ ŞAŞIRTICI\" Tiger Woods\'un yeniden golf sahalarına dönüşünün şaşırtıcı olduğunu dile getiren Rose, \"Geri döner diye düşünüyordum. İkinci, üçüncü cerrahi müdahaleden sonra mental olarak döner ama fiziksel olarak dönebilir mi diyordum. Bu şekilde geri dönüş muhteşem, en iyi oyunları tekrarladı. Muhteşem vuruşları var. Onunla oynamak keyifli\" şeklinde konuştu. FİETWOOD: \"JUSTIN İLE DAHA PROFESYONEL OLDUM\" Fietwood da Antalya\'da golf sahalarının çok güzel olduğunu, antrenman yaptığında kendisini iyi hissettiğini belirtti. Otelin ailesi için de çok güzel olduğunu aktaran Fietwood, \"Çalışmayı, antrenman yapabilmeyi, kazanmayı seviyorum. Justin ile uzun zaman geçirdiğim, turnuvalara katıldığım için daha iyi, daha profesyonel oldum diyebilirim. Kendisi ile birlikte olmak, ona \'dostum\' diyebildiğim için şanslıyım\" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, konuşmaların ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.