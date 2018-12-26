T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çatlakların oluştuğu 2 bina boşaltıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı

26 Aralık 2018 15:59

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı. Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak\'ta bulunan 4 katlı, 9 daireli apartman ve bitişiğindeki 2 katlı 2 daireden oluşan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartmanda oturanların haber vermesiyle AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri binalarda incelemede bulundu. Ekipler, yapılan incelemenin ardından binaların tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Toplam 25 kişinin yaşadığı 11 daire ekiplerce mühürlendi. Apartman sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da Öğretmenevi\'ne yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, binaların tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Bugün eve giden apartman sakinleri, zabıta ekiplerinin mührü açmasıyla eşyalarını almak için eve girdi. Bazı kişiler, kamyona yükledikleri eşyalarla kiraladıkları evlere taşındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKMeşrutiyet Mahallesi Sağlık SokakApartmandaAFADZonguldak BelediyesiEkiplerToplamApartmanMüdürü Ahmet GüngörBugünBazı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24