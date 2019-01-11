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(Görüntülü) Çatı katına gizlenmiş çuvalda 35 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

11 Ocak 2019 13:31

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir eve oparasyon düzenledi. Operasyonda çatı katında narkotik köpeği \'Lisa\' ile birlikte yapılan detaylı aramada çuval içerisine zulalanmış 35 kilo 320 gram eroin bulundu. Evde bulunan 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Narkotik Polisi\'nin soruşturması sürüyor. 

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