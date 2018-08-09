(Görüntülü) Çarptı, baktı, kaçtı...

Küçükçekmece\'de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece\'de yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre ileri savrulan çocuk şans eseri hafif şekilde yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza İnönü Mahallesi\'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 6 yaşındaki Sümeyye Yağmur yanındaki arkadaşı ile beraber bakkaldan çıktı. Karşıya geçtiği sırada küçük çocuğa yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre ileri savrulan çocuk şans eseri kolundan ve başından hafif şekilde yaralandı. Kızına aracın çarptığını gören annesi ile çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yardım için kızın yanına koştu. Bu sırada kıza çarpan sürücüde aracından inerek kıza baktı, ardından olay yerinen kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hafif şekilde yaralanan küçük kızı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaşanan olayı anlatan Necmi Özdemir, \" Kamyon burada park halindeydi. Çocukta bakkaldan karşıya geçerken buradan yukarı giden araçta kıza çarptı. Araba bir süre orada durdu sonra gitti. Kolundan yaralandı. 6-7 yaşlarında bir kız çocuğuydu\" diye konuştu. Şans eseri kazayı hafif yaralarla atlatan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.