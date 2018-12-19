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(Görüntülü) Canlı yayında Atatürk'e küfür etti, tepki üzerine özür diledi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da sosyal medyada canlı yayında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hareket eden R

19 Aralık 2018 15:42

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da sosyal medyada canlı yayında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e hareket eden R.A., tepkiler üzerine ikinci kez yaptığı canlı yayında özür diledi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan R.A., Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e küfür edip, hararetlerde bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'ya tepki gösterip, görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek işlem yapılmasını istedi. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine R.A., ikinci kez yaptığı canlı yayında hata yaptığını söyleyip, başta Atatürk olmak üzere herkesten özür diledi. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'nın cezalandırılmasını isterken, polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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