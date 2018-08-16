T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) ÇANKIRI'DA 109 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

16 Ağustos 2018 20:43

ÇANKIRI\'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çankırı\'nın Eldivan ilçesi Küçükhacıbey Köyü yakınlarında arazide yapılan arama faaliyetlerinde, narkotik köpeği Çakıl\'ın katılımıyla yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi B.K.?nın evinin yakınında ve yapılan üst aramasında 1700 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. B.K. ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Suç unsuru malzemeler el konulup, olayla ilgili soruşturma başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EldivanJandarma KomutanlığıKüçükhacıbey KöyüOlayınSuç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24