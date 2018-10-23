(Görüntülü) Caner Erkin beraat etti (ARŞİV)

Akhisarspor\'da eksikler arttı UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda perşembe günü grubun favori takımı Sevilla\'ya İspanya\'da konuk olacak Akhisarspor\'da kadrodaki eksiklerin sayısı 7\'ye yükseldi. Serginho ve Bilal\'in sakat, Mustafa Yumlu\'nun cezalı, Larsson ve Bokila\'nın ise UEFA listesinde bulunmadığı yeşil-siyahlılarda Manu ile Vrsajevic de forma giyemeyecek. Ağır gribal enfeksiyon geçiren Manu ve sakatlığı bulunan Vrsajevic, kadroya alınmayıp Akhisar\'da bırakılacak. Spor Toto Süper Lig\'deki kötü gidişatla demoralize olan, ilk kez yer aldığı Avrupa\'daki en zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, İspanya\'da ülkemizi ve Akhisar\'ı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kendileri için 9 hafta sonunda son sırada yer aldıkları Süper Lig\'deki yarışın daha önemli olduğunu vurgulayan Cihat Arslan, Takım olarak gol yedikten sonra direnç gösteremiyoruz. Bunu takım içinde çözmek mecburiyetindeyiz. Takım olarak tepki koymamız gerekiyor. Bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz dedi. Sevilla maçı sonrası Göztepe ve BB Erzurumspor ile seyircileri önünde oynayacaklarını belirten Arslan, Alacağımız 6 puanın takımımızın gerçek gücünü ortaya çıkaracağına inanıyorum. Önemli olan direnç göstermemiz. Ligin ilk yarısında kalan 8 maçın 5\'ini evimizde oynayacağız. Zor bir sezondayız ama her takımı yenebiliriz. İlk yarıda 17-18 puana ulaşacağımıza inanıyorum şeklinde konuştu. (FOTOĞRAFLI) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Akhisarspor antrenmanından görüntüler - Teknik direktör Cihat Arslan\'ın açıklamaları HABER Haldun AKYÜZ - KAMERA Barış GEZİCİ AKHİSAR, (DHA) (Tür: Spor)