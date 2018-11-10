(Görüntülü) Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ebediyete intikalinin 80\'inci yıldönümü Çanakkale’de törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı\'nda saat 09.00’da çelenk koyma töreni yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili özgür Ceylan, siyasi parti temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.00\'da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından saat 09.05’de verilen ‘Tİ’ işaretiyle birlikte adeta zaman durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi, daha sonra ise yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında Çanakkale’de caddelerinde de siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Törenin ardından vatandaşlar ve çocuklar Atatürk Anıtı\'na çiçek bırakıp, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.