(Görüntülü) Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)
ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı
19 Ağustos 2018 22:06
ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görülebiliyor.
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