(Görüntülü) Çanakkale'de deniz ulaşımı bayramı yoğunluğuna hazır

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanması olası yoğunluğa karşı gerekli önlemleri aldı. Bayram tatili boyunca toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yapacak olan Gestaş, boğazın her iki yakasında ve ada geçişlerinde tatilcileri taşıyacak.



Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 gemiyle, boğaz hattında saatsiz ring seferler ve adalar hattında da tarifeye ek, seferler gerçekleştirecek.



Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle, vatandaşlar yine Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile adalara akın etmeye hazırlanırken, deniz ulaşımı için Gestaş firması planlamasını yaptı. Buna göre Gestaş firması, Kurban bayram tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatlarında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 ve Güney Marmara hattında 1 feribot ile sefer yapacak. Boğaz hattında saatsiz olarak seferler yapılacak, adalar hattında ise tarifeli seferlere ek yapılacak.



9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 24 saat kesintisiz seferlerle yoğunluğu karşılayan Gestaş, Kurban Bayramı’nda tatilcileri boğazın bir yakasından diğer yakasına ve adalara en kısa sürede ulaştırmak için çalışacak.



Bu arada yaz yoğunlu nedeniyle feribotlar boğaz hattında saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. İl Emneyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri ise, feribot iskelelerinde oluşan yoğunluk ve uzayan araç kuyruklarını düzenlemek için çalışma yapıyor.



