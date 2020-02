(Görüntülü) Çanakkale'de AK Kadınlar'dan, 'şiddete hayır' yürüyüşü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, \"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi. AK Parti Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve partililer katıldı. Kordon Boyu\'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya gelen yaklaşık 500 partili, kadına yönelik şiddete tepki içeren pankartlar ile İskele Meydanı\'ndaki \'Barışın Kanatları Heykeli\' önüne kadar yürüdü. Burada yere konulan turuncu kurdelenin önünde açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde ortaya çıktığını ve aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini dile getirdi. Üstün, \"AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiç bir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.