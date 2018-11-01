(Görüntülü) Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı\'nda, sabah karşı yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi, boğazdaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü\'nce (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemiler için telsizle uyarı yapılıp, boğazın saat 06.30\'da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımın sağlandığı GESTAŞ A.Ş.\'nin yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceğini duyurdu.