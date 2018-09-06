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(Görüntülü) Cami tuvaletinde ölü bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde A

06 Eylül 2018 01:49

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde, tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde A.M.K.’nın (46) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki tarihi Muratpaşa Camii tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletleri kontrol eden cami  görevlisi, tuvaletin kapısının açık ve içeride baygın şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde A.M.K.’ya ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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