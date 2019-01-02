(Görüntülü) Çaldıkları malzemelerle yakalandı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Bomonti Tüneli çıkışında bulunan elektrik trafosundan demir plaka çalan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Bomonti çıkışında bulunan elektrik trafosunun olduğu bölüme girmeye çalışan 2 kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada çaldıkları demir plakaları kağıt toplamak için kullandıkları el arabasına koyan 2 kişiyle karşılaştı. Uğur A. polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçmayı başardı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından kaçan şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.