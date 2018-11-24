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(Görüntülü) Çaldığı ambulansla Serik'te yakalandı

Namık Kemal KILINÇSERİK, (DHA)  ANTALYA'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulansı çalan şüpheli Serik ilçesinde yakalandı

24 Kasım 2018 16:09



Namık Kemal KILINÇSERİK, (DHA)  ANTALYA\'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulansı çalan şüpheli Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya\'da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabaha karşı çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. 

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gedik Kavşağı\'nda önlem alarak ambulansı durdurdu. Ambulansı kullanan F.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. F.Ç. polis merkezine götürülürken ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.

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