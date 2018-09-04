T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

04 Eylül 2018 21:07

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- YUMRUKLU saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy\'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker\'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİİSTANBULDHA YUMRUKLUTürkerGeçtiğimizKaraköyKaracaahmetCamiindePendik Dolayoba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24