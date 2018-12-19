(Görüntülü) Cadde ortasında saçından çekip yerde sürüklediler

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da N.K. isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2\'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi. Kadının dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.\'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.\'nın, kendisini döven 2\'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.