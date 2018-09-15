(Görüntülü) Cadde ortasında 3 kişi tarafından dövüldü

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, Alaattin Kıvırcık (57), caddede yürüdüğü sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi tarafından dövüldü. Yaralanan Alaattin Kıvırcık, hastanede tedaviye alındı. Olay, Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Alaattin Kıvırcık, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Kıvırcak\'ı tekme- tokat vurarak yere düşürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalıp yere yığılan Kıvırcık\'a olay yerindeki vatandaşlar yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kılıvırcık, tedaviye alındı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.