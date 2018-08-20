(Görüntülü) Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından

Mehmet Altıparmak: \"Tecrübeye ve kaliteye yenildik\"





Şenol Güneş: \"Biz bu aralar ders alıyoruz\"





Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş\'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından \"Tecrübeye yenildik\" dedi.



Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Beşiktaş\'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamada bulundu.



Maçın sonucuyla ilgili üzgün olduklarını ifade eden Altıparmak, \"Hem kendimize, hem de taraftarımıza herkese bayram hediyesi vermek istiyorduk. Maça iyi hazırlanmıştık. Önde oynayacağız dedik. Oyun planını onun üzerine kurduk. Önde baskıyı uygulamaya çalıştık. Bunda Beşiktaş\'ın oynayacak kadrosunu ve kalecisini düşünerek yaptık. Maçın ilk 45 dakikasında Beşiktaş\'a karşı son yıllarda bu kadar pozisyona giren takım yoktu. İlk yarı değerlendirseydik 4-5 farkla girerdik. Ama futbol iki devreli bir oyun. Rakibimiz Beşiktaş çok tecrübeli oyunculardan kurulu. İkinci yarıda 10 dakika geriye çekildik. Yan toptan gol yedik. Konsantremiz bozuldu. İkinci yediğimiz gol demoralize etti. Bu kadar iyi oynayıp, pozisyona girip mağlup olmak bizi çok üzdü, oyuncularımızı da üzdü. 65-70 dakikalık bölümde iyi oynayan Erzurumspor vardı, tecrübe ve kaliteye yenildik\" diye konuştu.



Altıparmak, iki maçta 6 gol yediklerini de hatırlatarak bu konu üzerinde de çalışacaklarını söyledi.



ŞENOL GÜNEŞ: \"BİZ BU ARALAR DERS ALIYORUZ\"



Erzurumspor\'un maça çok iyi başladığını belirten Şenol Güneş, \"Erzurum\'da iyi bir ambiyans vardı. Oyuna iyi başlamak istedik ama tam tersine Erzurum iyi başladı. Etkili oldu, pozisyonlar buldu, goller kaçırdı. Erzurumspor\'a başarılar diliyorum. Bu moral bozukluğu olmadan devam eder, başarılı olurlar. Biz bu aralar ders alıyoruz. Ama dediğim gibi bu süreci yaşayacağız. Partizan maçı önemli kayıpsız geçmemiz lazım. 3 günde bir maç yapıyoruz. Sıkışık bir dönem olacak. Bunlara rağmen daha iyi oynayan oyuncularımız olmalıydı. Oyuncuların kalitesi var bunu gösterince iki takım arasındaki fark ortaya çıkıyor Erzurum iyi şeyler yaptı. İnşallah oyun anlayışı devam eder. Bizde bu tempoyla oynayanlara karşı antrenman yapmış olduk. Düşündüğümüz gibi oyun ortaya çıkmadı\" şeklinde konuştu.



İlk yarı tamamlanmada Oğuzhan\'ın kenara gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, sistem değişikliğine gittiğini söyledi. Oğuzhan\'ın etkili olamaması üzerine değişiklik hamlesi yaptığını söyleyen Güneş, Lens ve Caner\'in performans olarak iyi durumda olduğunu kaydetti.