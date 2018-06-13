(Görüntülü) Büyükerşen'i usulsüz dinlemekle suçlanan emniyet eski müdür yardımcısı, adliyede

Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki usulsüz dinleme davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, adliyeye sevk edildi. Eskişehir\'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün\'ün tutuklanması istendi. Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün geçen 9 Haziran\'da Ankara\'da polis tarafından yakalandı. Eskişehir 2\'nci Ağır ceza Mahkemesi\'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı olan ve üzerinde sahte kimlik çıkan Aygün, Eskişehir\'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'nde sorgulaması tamamlanan Mustafa Aygün bugün adliyeye sevk edildi. Kelepçe takılarak adliyeye getirilen Aygün\'ün FETÖ\'nün \'altın çocukları\' olarak adlandırdığı ve örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu öne sürüldü.