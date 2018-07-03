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(Görüntülü) Büyükçekmece'de olaylı yıkım (2)

Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı

03 Temmuz 2018 16:47

Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Türkoba Mahallesi\'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı. 

Çayırlar mevkiinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına sabah saatlerinde başlandı. Ancak belediye ekipleri, semt sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Olay yerine çevik kuvvet çağrıldı. Kalabalık polise taş ve sopalarla saldırdı. Bazı kişiler yıkım yapılan binaların üzerine çıkarak iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine gruba tazyikli su ile müdahale edildi. Olaylara karışan 17 kişi gözaltına alındı.  4 polis de hafif şekilde yaralandı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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