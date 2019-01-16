(Görüntülü) Büyükçekmece'de kuyumcudaki soygun girişimi kamerada (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.



Büyükçekmece Tepecik\'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.