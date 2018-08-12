(Görüntülü) Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri kamerada

Haber:İSTANBUL DHA



Büyükçekmece\'de yazlık bir sitedeki eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.



Sabah saat 6 buçuk sıralarında Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce 2 kişi apartmana giriyor. Peşlerinden gelen 2 kişi ise sahile doğru yöneliyor. Apartmana giren 2 kişiden biri daha sonra apartmandan çıkarak sahile ilerledi. Sahil tarafındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişi buluşarak tekrar apartmaana döndü. Rahat görüntüleriyle dikkat çeken şüpheliler 10 dakika apartmanın içerisinde kaldıktan sonra birlikte koşarak uzaklaştı. Ev sahibi polise verdiği ifadede, 3 cep telefonu, 2 bin liraya yakın para ve bir şapkanın çalındığını ifade etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.