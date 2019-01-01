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(Görüntülü) Büyükada'da ormanlık alanda yangın (2)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı

01 Ocak 2019 17:34

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA\'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Büyükada\'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili\'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.

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