(Görüntülü) Bursasporlu kadınların marşı

Enver Fatih TIKIRBURSA, (DHA) - NİLÜFER Kadın Korosu Dünya\'da bir ilke imza atıp kadınlar olarak şehirlerinin takımları Bursaspor için söz ve müzik kendilerine ait bir marş besteledi. Koro\'nun en büyük ideali ise \'Bursasporlu Kadınların Marşı\' ismini verdikleri marşa klip çekip, dünyaya duyurmak. Toplam 165 kişiden oluşan ve yaşları 30-82 arasında değişen Nilüfer Kadın Korusu, Bursaspor için söz ve müziği Dr. Aysel Gürel\'e ait marş besteledi. \'Bursasporlu Kadınların Marşı\'nı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda, üzerlerinde Bursaspor formalarıyla seslendiren koro, centilmence oynanan maçlarda bu marşı tribünlerde de seslendirmek istediklerini belirtti. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel ise yaptığı açıklamada aynı ailenin birer fertleri olarak gördükleri Bursaspor kadrolarına toplamda 100 kadının tezahuratlarıyla, marşlarlarıyla ve gönülleriyle destek vereceklerini söyledi. Gürel, Dünyada ilk kez diyebileceğimiz bir şeyi başardık. Ligler başlıyor. Bu sezon Bursasporumuza destek amaçlı söz ve müziği bana ait olarak bir marş yazdım. Bu kentte yaşayan insanlar olarak, kadınlar olarak takımımızı destekliyoruz. Çünkü futbol takımı bir kentin spor yüzüdür. Onlar bizim evlatlarımızdır, büyük bir aile içerisindeyiz onlarda bizim ailemizin birer fertleridir. Biz kadınlar olarak artık stada gelmek istiyoruz, takımımızı desteklemek istiyoruz. Maçların centilmence yapılmasını istiyoruz ki biz Kadınlar rahatlıkla futbol takımlarımız izleyip destekleyelim Biz aslında mümkün olabilirse her maça gelip Bursaspor\'lu kadınlar olarak takımımızı destekleyelim. En büyük idealimiz bu marşımızı Senfoni Orkestrası ile beraber seslendirip, profesyonel anlamında bir klip çekip bu Marşı bütün dünyaya lanse etmek. İstiyoruz ki; Dünya görsün. Türk kadınları takımları için neler yapabiliyor. şeklinde konuştu.