(Görüntülü) Bursaspor'a taraftar desteği

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)

Bursasporlu taraftarlar Afyonkarahisar\'da kamp yapan takımı ziyaret etti. Taraftarlar, takıma tezahüratlar ve marşlarla destek verdi.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi\'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursasporlu futbolcuları yalnız bırakmayan taraftarlar Afyonkarahisar\'a geldi. Yeşil beyazlı takımın antrenman yaptığı tesislere giden taraftar grubu burada Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolcularla bir araya geldi. Bir süre antrenmanı izleyen Bursaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, tezahürat ve marşlarla takımlarına destek oldu. Taraftarlar Samet Aybaba ve futbolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

TECRÜBELİ BİR TEKNİK ADAM

Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan, Samet Aybaba\'ya güvendiklerini ve önemli futbolcular yetiştirdiğini söyledi. Saruhan, Bu sene inanıyorum Bursaspor Samet Aybaba ile güzel bir ivme yakalayacak. Geçmişten tecrübelerimizle yaşadık. Samet Aybaba alt yapıdan birçok futbolcu arkadaşımızı aldı yukarılara kadar getirdi ve şampiyon olan bir takıma yetiştirdi. Biz Aybaba\'ya geçmişinden güveniyoruz. Tecrübeleriyle kendini ispatlamış hocamız olarak bu sezon da kendisine güveniyoruz. Bursaspor\'un arkasında biz de taraftar olarak birleşmiş ve kucaklaşmış olarak büyük başarı ve heyecanlar duyacağımızdan eminim dedi.

Dernek Başkanı Saruhan\'ın konuşmasının ardından Bursaspor takımı antrenmana devam etti. Kondisyon, taktik ve top çalışması yapan futbolcular Samet Aybaba öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.