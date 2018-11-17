(Görüntülü) Bursaspor, Balıkesirspor'u gençleriyle yendi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)





Bursaspor hazırlık maçında Balıkesirspor\'u 16 yaşındaki iki oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya ve Ali Akman\'ın golleriyle yendi.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig\'e verilen milli arayı TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile oynadığı maç ile değerlendirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde 40\'ar dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Burak Kapacak sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. İkinci yarı ile birlikte daha iyi bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar, 45\'inci dakikada Muhammed Emin Sarıkaya öne geçerken, 71\'inci dakikada Ali Akman\'ın golü ise skoru belirledi. Bursaspor sahadan 2-0\'lık galibiyet ile ayrıldı.