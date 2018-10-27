(Görüntülü) Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Samet Aybaba: \"Bu maçı kazanarak seviye atladık\" \"Stancu\'nun özgüveninde sıkıntı var\" Mesut Bakkal: \"Bursaspor\'u tebrik ediyorum\" Gürkan DURAL - Enver Fatih TIKIR Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Bursaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maçın ardından yaptığı açıklamada \"Oyunun hemen başında 1 gol, sonrasında kaçırılan bir çok pozisyon ve içeri girerken 1 kez daha gol attık. Bu rakibin bütün şevkini kırdı. İkinci yarı kontrollü olmak istedik, rakip net pozisyona giremedi. İkinci yarı kısır bir oyundu. Yeni kurulmuş, gelişmeye açık bir takımız. Tam bir eşik maçıydı, bu maçı kazanarak seviye atladık. Bundan sonraki maçlarımızın hepsine ayrı ayrı konsantre olup kazanmak istiyoruz. Müthiş bir taraftar vardı bugün. Kenetlenirsek, birlikte hareket eder düşünürsek daha rahat ederiz, ileriye gideriz, geleceğe yatırım yaparız\" dedi. \"STANCU\'NUN ÖZGÜVENİNDE SIKINTI VAR\" Bogdan Stancu\'nun performansını da değerlendiren Aybaba, \"Stancu\'nun özgüveninde sıkıntı var. Bu şehirde zorlanıyor. Motive etmek için uğraşıyoruz ama biraz geride kaldı. Kendine gelmesi lazım. İhtiyacımız var. İyi bir oyuncu. Tek santrfor ile olmaz lig uzun bir maraton. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz\" yorumunu yaptı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan Diafra Sakho\'nun Trabzonspor maçına yetişebileceğini umduklarını belirten Aybaba, bu maçın özelinde ise kızının karşılaşmayı izlemeye geldiğini belirterek \"Uğurumdur. Onun geldiği her maçı kazanıyoruz\" dedi. MESUT BAKKAL: \"BURSASPOR\'U TEBRİK EDİYORUM\" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bursaspor\'u tebrik ederek başladığı değerlendirmesinde \"Oyunun başında gelen şok bir gol, oyunumuzun dengesini bozdu. Bursaspor\'u yüreklendirdi, cesaretlendirdi. Oyunu değiştirmek için bir şeyler üretmeye çalıştık ama bir çok pozisyon verdik. İlk devrenin bitimindeki yediğimiz golle de içeriye moralsiz girdik. İkinci devre kısır bir maç oldu. Genel olarak iki takım için de temposuz geçti maç. Bursaspor bizden biraz daha pozisyon buldu, değerlendirdi ve yendi\" ifadelerini kullandı.