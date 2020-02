(Görüntülü) Bursaspor - 1461 Trabzon maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4\'üncü Tur karşılaşmasında 1461 Trabzon, deplasmanda Bursaspor’u uzatma devrelerinde attığı golle 2-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Kupaya henüz ilk maçında veda eden Bursaspor’da mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten teknik direktör Samet Aybaba, “Hangi ligden, hangi yaş grubuna ya da nasıl bir maça çıktığınız bir önemi yok. Tek önemli şey çıktığınız maçı kazanmak” dedi.



Aybaba, mevcut oyuncularla bir kadro oluşturduklarını ve bu kadronun beklentinin altında kaldığını vurgulayarak, “Oyuncularım hiç bir şeyi doğru yapamadı. Böyle olunca bu skor ortaya çıktı. Üzgünüz. Kadro içinde yer almak için oyuncular açısından bu maçlar önemlidir. Genç oyuncular için de bu önemlidir. Arkadaşlarımız bu mesajı alamadılar. Biz bundan sonra maçlarda bu planla oynamayı düşünüyorduk. Demek ki bu plan doğru değilmiş. 1461 Trabzon’u tebrik ediyorum. Aslan gibi koşuyorlar. Mücadele ediyorlar. Futbolcu böyle olmalı. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Futbol bu, bir an önce toplanıp önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanacağız” diye konuştu.



Samet Aybaba, herhangi bir kadro dışı bırakmanın şu an için söz konusu olmadığına işaret ederek, Bogdan Stancu\'yu da sakatlık yaşadığını söylediğinden ötürü çıkarttığını belirtti.



HAMDİ ZIVALIOĞLU: “OYUNCULARIM ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ”



Adını bir üst tura yazdıran 1461 Trabzon’da ise teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu “Bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istekleri çok üst düzeydi. Sıkıntılarımız vardı, oyun anlamında hücum edemedik. Çok güçlü bir takıma karşı oynuyorduk, çok iyi organize olmuş Samet hocanın takımına karşı oynadık. Bu öyle kolay bir şey değil. Bunu başardıkları için çok teşekkür ediyorum. Kendi ligimizde çok pozisyona giren takımız bugün onun kısırlığını yaşadık. Onu geliştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.