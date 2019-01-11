(Görüntülü) Bursa'da tarihi binada yangın -2

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da meşhur balıkçının da bulunduğu tarihi binada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi.







Sabah 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde bulunan, Balıkçı Reşat Market\'in de bulunduğu tarihi binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.







Yangının, binanın ön cephesindeki ışıklı tabelanın yağışın etkisiyle kıvılcım yapması sonucu çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor.







