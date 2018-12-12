(Görüntülü) Bursa'da kumar operasyonu

Bursa\'da polisin düzenlediği kumar baskınında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde 3 farklı adrese baskın düzenlendi. Kahvehane adı altında ruhsatsız ve kayıt dışı işletilen iş yerlerinde çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Baskında söz konusu adreslerin birinde 33 şahsın çıkar amaçlı tombala oyunu oynadığının görülmesi üzerine tombala oyununda kullanılan düzenek ve toplara, çok sayıda pul ve kartlara Ahlak Büro Amirliği görevlilerince el konuldu. Kumar oynayan 33 kişiye toplam 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmecilerine cezai işlem uygulanan iş yerleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.