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(Görüntülü) Bursa'da gerginlik

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Suriyeli bir grubun, husumetli oldukları kişilerin gittiği kıraathaneyi basmasının ardından akşam da gerginlik yaşandı

03 Temmuz 2018 12:37

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Suriyeli bir grubun, husumetli oldukları kişilerin gittiği kıraathaneyi basmasının ardından akşam da gerginlik yaşandı. Bir araya gelen yaklaşık 150 kişi, Suriyelilere ait birkaç işyerlerinin camını kırıp, olayı alkış ve sloganlarla protesto etti. Grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi\'nde dün öğle saatlerinde Suriyeli 5 kişi, ellerinde sopa ve bıçaklarla daha önce husumetli oldukları iddia edilen kişilerin gittiği kıraathaneye gitti. Burada bir süre bağırıp çağıran grup, kıraathaneden ayrıldı. ​Olayın ardından akşam saatlerinde bir araya gelen mahalle sakinleri, Suriyelilere ait birkaç işyerinin taşla camını kırdı. Yaklaşık 150 kişilik grup, alkışlarla ve sloganlarla olayı protesto etti. Grup, polisin uyarısının ardından dağıldı.

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