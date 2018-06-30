(Görüntülü) Bursa'da geç kalan öğrenciler sınava giremedi 

Enver Fatih TIKIRBURSA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı\'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15\'te başladı. Bursa\'da, ailelerinin adayları yalnız bırakmadığı sınavda geç kalan adaylar sınava alınmazken, 40 yşındaki Ömer Suruç ise birlikte çalışıtğı kızı ile ayrı okullarda sınava girdi

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Lisesi\'nde sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde hazır bulundu. Ailesi ya da arkadaşları tarafından yalnız bırakılmayan adaylar talimatlar doğrultusunda sınav yerlerine yönlendirildi. Binaya girişte sıkı bir üst aramasından geçen adayların bazıları, araba anahtarı gibi eşyalarla salona alınmamalarına tepki gösterdi. Sınava geç kalarak 10.00\'dan sonra okula gelen adaylar ise sınava alınmadı. Sınava geç kalan adaylar ile görevliler arasında kısa polemikler de yaşandı.

KIZIYLA ÇALIŞTI, KIZIYLA SINAVA GİRDİ

Kızıyla aynı gün farklı okullarda sınava giren 40 yaşındaki Ömer Suruç da kendisini denemek için sınava girdiğini, kızının kendisinden çok çalıştığını söyledi.S uruç, Şu anda memur olarak görev yapıyorum. Kızım da bu yıl sınava giriyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur. Kızım benden daha heyecanlı, ben biraz daha sakinim. Kızım sınava benden daha çok çalıştı. İnşallah hakkımızda iyisi olur\'\' dedi.

17 YILLIK EMEKLİYDİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİĞİNİ HEDEFLEDİ

17 yıl önce özel sektörden emekli olan 57 yaşındaki Orhan Varlı, lise mezunu olduğunu, üniversite mezunu olmak için sınava hazırlandığını söyledi. Varlı, vizyonunu genişletmek istediğini belirterek, \'\'Şansımı deneyeceğim, en azından gençlere örnek olmak ve ufkumu genişletmek için sınava hazırlandım. Emekli olmama rağmen hayata bakış açımı, ufkumu ve vizyonumu tamamlamak için üniversite sınavına giriyorum. Sınava üniversite okuyan oğlumun kitapçıklarından biraz çalışarak hazırlandım. Kendimi hazır hissediyorum, heyecanlı değilim\'\' diye konuştu.