(Görüntülü) Bursa'da fırınlara denetim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da merkez Osmangazi Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının da başlamasıyla fırınlarda sıkı denetim yaptı. Zabıta ekipleri sabahın ilk ışıklarında denetime başlarken, Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise öğle saatlerinde kontrollere katıldı. Merkez Osmangazi Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan 262 fırında sabahın erken saatlerinden itibaren denetim yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar da öğle saatlerinde gıda mühendisleri ile birlikte fırınları kontrol etti. Yapılan denetimlerde, eksik gramajlı ekmek satan 3 fırın ile tarifesi bulunmayan 1 fırının işletmecisine 259\'ar TL ceza yazıldı. Bu tür denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Mustafa Dündar, \"Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşların daha sağlıklı ürün elde etmesi. Bununla ilgili zabıta ekiplerimiz düşük gramajlı ekmek ve pide satan firmalara gerekli cezai işlemi uygulayıp, gerekli gördüğü takdirde kapatmaya kadar işlem yapıyor\" diye konuştu. Başkan Dündar, eksik gramajlı ekmeklere zabıta ekiplerince el konulduğunu da sözlerine ekledi.