(Görüntülü) Bursa'da etkili olan lodos vatandaşa zor anlar yaşattı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, saatteki hızı 14 kilometreye kadar çıkan lodos ile hafif yağışlı hava etkili oluyor. Lodos nedeniyle şemsiyeleri ters dönenler ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bursa merkezde hava sıcaklığı 15 derece. Kentte hafif şiddette yağışla birlikte zaman zaman hızı saatte 14 kilometreye ulaşan lodos yaşamı etkiliyor. Cadde ve sokaklarda lodos nedeniyle yürümek zorlaşırken, şemsiyeleri rüzgarda ters dönenler ilginç görüntüler oluşturdu. Şehirde lodos ve yağışın hafta sonuna kadar süreceği, sıcaklığın da 8 dereceye düşmesi bekleniyor.