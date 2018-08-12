(Görüntülü) Bursa'da biyokütle enerji santrali gerginliği

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında bilgi vermeye gelen görevliler ile köylüler arasında tartışmalar yaşandı. Köylüler, gelen heyetin bilgi verme konusunda yetersiz kaldığını iddia ederken, santrali yaptırmamak için tuttukları nöbete devam edeceklerini söyledi. Büyükorhan İlçesi Karaağız köyünde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa Valiliği\'nin görevlendirdiği aralarında sağalık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında bir araya geldi. Soru cevap şeklindeki görüşmelerde Bursalı çevrecilerde Karağız köyü sakinlerine destek verdi. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüşmelerde çevreciler ve Karağız köyü sakinleri, heyeti kendilerini aydınlatacak bilgiye sahip olmamakla suçladı. Projenin yaşama geçirilmemesi için köylülelerin yanında olan Prof. Dr. Kayıhan Pala, daha önce termik santrallerle ilgili bilimsel araştırmalar yaptıklarını hatırlatıp köydeki evlere yaklaşık 500 metre uzaklıkta yapılması planlanan santralle fosil yakıt yakacak bir tesis olduğunu bunun da çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyip, \"Bu kadar kırsal ve uzun tarihi olan bir yerde halka rağmen, birileri para kazanacak diye bir şey yapmak doğru bir tutum değildir\" dedi. KADINLAR GÜNDÜZ, ERKEKLER GECE NÖBETTE Sonuç alınamayan görüşmelerden sonra santral karşı eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Zeride Çetin, \"Biz zehirlenmek de istemiyoruz, bu doğamızı kaybetmek de istemiyoruz. Gelen yetkililer bunun hakkında bir şey söylemiyor. Biz burada yaşıyoruz. Bu güzel doğamızı kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Köy halkı olarak bu tesise karşıyız. Bizi niye dinlemiyorlar. Bu projeye imza atılmış. Bizim imzadan ve projeden haberimiz bile yok. İnşaat sahasında gündüzleri biz kadınlar geceleri ise erkekler nöbet tutuyor. Niye ? Sağlımız için, bu temiz havamızı niye başkalarına kaptıralım\" diye konuştu. Uzun süren görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.