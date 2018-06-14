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(Görüntülü) Bursa'da bayram öncesi sıkı denetim

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı

14 Haziran 2018 17:11

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı arifesinde kentin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Şehirlerarası yollarda trafik denetlemelerini sıklaştıran ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde de uygulamalara başladı. Asayiş ekipleri, otobüslerden inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparken, trafik ekipleri de terminalden hareket eden otobüsleri durdurup, broşür dağıttı. Şoförleri trafik kurallarına, sürücü değişim zamanlarına uymaları yönünde uyaran ekipler, yolculara da yolculuk sırasında sürücüyü denetleyebileceklerini belirtti. Sürücüler, yapılan denetimlerin sadece bayram önceleri değil, her zaman yapılması gerektiğini söyledi.

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