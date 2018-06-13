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(Görüntülü) Bursa'da 54 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 54 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

13 Haziran 2018 13:01

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 54 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, B.A., Ö.K. ve K.D.\'yi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 54 kilo esrar ele geçti. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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