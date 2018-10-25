(Görüntülü) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAAT KULESİNİ ÖZGÜN KİMLİĞİNE KAVUŞTURACAĞIZ

BURSA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, \'kesme taş\'tan inşa edilen tarihi Tophane Saat Kulesi\'nin 6\'ncı katının, tescillendiği 1986 yılında da metal saçla kaplı olduğunu söyledi. Tarım, Saat kulesinin restorasyonunu önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız dedi. Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan, yıkılması ardından 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi\'nde, sonraki yıllarda yapılan restorasyon, tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle tepki çekti. Kulenin 6\'ncı katında PVC kaplama kullanıldığı ileri sürülürken, bu durup tepkilere neden oldu. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, Tophane Saat Kulesi\'nin, aynı zamanda yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılması amacıyla 1905 yılında inşa edildiğini söyledi. Tarım, kulenin ilk 5 katının \'kesme taş\', 6\'ncı katının ise ahşap kargir olarak yapıldığını; ancak iklim şartları, özellikle lodos etkisiyle ahşap bölümün zaman içinde yıkıldığını belirtti. Tarım, yıkılan 6\'ncı katın çelik konstrüksiyondan tekrar yapılıp üzerine saç kaplama çekildiğini ifade ederek, Saat Kulesi ilk olarak, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararıyla, 14 Şubat 1986 tarihinde tescillenmiştir. Bu 1986 yılına ait tescil fişinde de Saat Kulesi?nin 6\'ncı katı, metal saçla bugünkü olduğu şekilde kapatılmıştır. Bu halde fotoğrafı mevcuttur dedi. 1987\'DE BELEDİYE MÜLKİYETİNE GEÇTİ Tarım, 1987 yılında Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen Saat Kulesi ile ilgili 2004 yılında belediye tarafından basit bakım onarım çalışması projesinin Koruma Kurulu onayına sunulduğunu söyleyerek, Koruma Kurulu kararında da diğer eklentilerle birlikte 6\'ncı katla alakalı metal saç kısımların tadilat ve tamiratının yapılmasıyla ilgili karar bulunmaktadır diye konuştu. ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİ AHŞAP KAPLAMA OLACAK 2017 yılında kule ile ilgili restorasyon projesi hazırlandığını hatırlatan Tarım, şöyle konuştu Kuleye ait röleve, 2 dönem restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve Koruma Kurulu\'na iletilmiştir. Restorasyon projesi kapsamında da yine saatin bulunduğu 6\'ncı kattaki yer çelik konstrüksiyonla kaplanacak ve ahşap dikme-silmelerle özgün haline getirilecektir. Restorasyon uygulamasına yönelik ihale hazırlıklarımız devam ederken, kamuoyunda da yer alan bu 6\'ncı kattaki PVC kaplama haberleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi kültürel mirasa yönelik yaptığımız faaliyetler zaten ortadadır ve bunlar devam etmektedir. Bu kapsamda da Saat Kulesi\'nin restorasyonunu inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Görüntü dökümü ----------------------- -Tarım ile röp. -Saat kulesinden görüntüler Süre 3.16 Boyut 366 MB Haber-Kamera Mehmet İNAN BURSA, (DHA) (Tür: Yurt)