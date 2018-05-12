(Görüntülü) Burhaniye'de çiftçilerin yağmur duası kabul oldu



Sefer TALAY BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) Balıkesir\'in Burhaniye ilçesinde çiftçilerin yağmur duası kabul oldu. Yağmur duasının ardından yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.



Burhaniye ilçesinde, bahar yağmurlarının yetersiz kaldığını düşünen çiftçiler yağmur yağması için pilav hayrı yapıyor. İlçe\'ye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağacık Mahallesinde çiftçiler ve vatandaşların düzenlediği pilav hayrına, Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı. Pilav hayrı öncesinde, Ağacık mahalle camiinde kılınan namazın ardından dualar edildi. Ardından köylülerin imece ile hazırladığı pilav ve ayran dağıtıldı. İkramların ardından İmam Abdülkadir Kılıç tarafından bolluk, bereket, kardeşlik ve yağmur duası edildi. Duanın ardından yağmur yağması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, ?Bu hayırlarda bir araya gelen çiftçiler birbirleriyle tanışıp kaynaşmaktadır. Buda dostlukları pekiştirmektedir. İnşallah devamı gelirö dedi.

Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı ise, Senelerdir biz bu hayrı yapıyoruz. Köydeki herkes katkıda bulunuyor. Bu hayrı imece usulü yapıyoruz. Hayrımıza yaklaşık bin kişi katıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızda hayrımıza katıldı. Yağmurda yağdı. Çok sevinçliyiz. Hayrımıza katılanlara çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.