(Görüntülü) Burdur'da SAGEP başladı

Burdur\'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi\'nin düzenlediği Sosyal ve Akademik Gelişim Projesi (SOGEP) başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirerek kişilik, başarı, sosyal uyumluluk ve genel anlamda becerilerinin farkına varmasını ve yaşam içerisinde bu becerilerini kullanmasını sağlamayı amaçlayan SOGEP başladı.

Projenin başlaması dolayısıyla Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi\'nde tören yapıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, projenin paydaş okulları USO Anadolu Lisesi Müdürü Kadir İpek, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Şener Duman ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Önümüzdeki yıl bu projeyi liselerimizin tamamına yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Projeye katılan tüm öğrencilerimiz gönüllü. \'Öğrencilerimizin becerilerinin, yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve özgüvenlerinin artmasıyla ilgili ne yapabiliriz\' sonucunda ortaya çıkan bir proje. Projeye katılan öğrencilerimize Eğitim Fakültemizin öğretim görevlileri eğitim verecek dedi.

Proje Danışmanı USO Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Atiye Yalçın da projenin Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri ile USO Anadolu Lisesi\'nin 9\'uncu sınıf öğrencilerinden oluşan ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 60 kişilik öğrenci grubunu kapsadığını anlattı. Atiye Yalçın, Uygulama ana başlıklar halinde zihinsel beceri gelişimi, İngilizce konuşabilme becerisi, hızlı ve etkili okuma becerilerini geliştirme olmak üzere üç kısımdan oluşacak olup Aralık 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında 17 hafta ve 21 etkinlik şeklinde devam edecek. SAGEP öğrencilerin sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirerek kişilik, başarı, sosyal uyumluluk ve genel anlamda becerilerinin farkına varmasını ve yaşam içerisinde bu becerilerini kullanmasını sağlamayı amaçlayan bir projedir diye konuştu.