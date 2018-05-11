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(Görüntülü) Burdur'da Engelliler Haftası kutlamaları

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi

11 Mayıs 2018 19:02

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur\'da Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Şeker Meydanı\'ndaki etkinliklere Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven, engelliler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, engellilerin sorunlarının giderilmesinin sadece bir kurumun, birimin üstlenerek çözmesine imkan olmadığını söyledi. Devletin bütün organlarıyla, bütün birimleriyle topyekün bir seferberlik ile üzerine gitmesi gereken bir durum olduğunu kaydeden Balcıoğlu, Dünyada toplumun yaklaşık yüzde 15\'i engelli, Türkiye\'de ise yüzde 7 engelli var. Ancak bu verilerin sağlıklılığı konusunda açıkçası çok emin değilim. Verilerimizin yeniden gözden geçirilmesi engelli vatandaşlarımızın hem sayılarının hem de yaşadıkları sorunların giderilmesi anlamında daha derli toplu çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyim dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven de Sosyal devlet olmak, toplumu oluşturan tüm bireylerin hayatın her alanına etkin ve eşit bir şekilde katılımını sağlamaktır. İnsan odaklı ve hak temelli bir anlayışla vatandaşlarımızın tamamı için hizmet üretmeye, engellilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve hak ettikleri standartlara kavuşmaları için ilimizde çalışma yapmaya devam ediyoruz dedi. Engelli öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları, step ve dans gösterisi sunmasından sonra İş Kur İl Müdürü Ramazan Erdin\'e \'Erişilebilirlik Belgesi\' Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu tarafından, işyerinde engelli istihdam edenlere teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından verildi. Hafta nedeniyle düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren engelli öğrencilere de protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.İsmail- Şerife Sarı Rehabilitasyon Merkezi mehter takımının gösterisinin ardından temsili olarak askerlik yapacak engellilere protokol üyeleri kına yakıldı. Özel bireyler davul zurna eşliğinde Binbaşı Maruf Kışlasına götürüldü.

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